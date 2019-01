Padborg

Viele Arbeitnehmer sind vor allem Richtung Norden unterwegs: Das seien in den vergangenen Jahren konstant um die 14 000 gewesen, wie der Leiter des Regionskontors Sønderjylland-Schleswig im dänischen Padborg, Peter Hansen, der dpa sagte.

Gründe seien die 37-Stunden-Woche, oftmals höhere Löhne und das Arbeitsklima in Dänemark.

Für schlechter Ausgebildete würde sich das Pendeln lohnen: „Je geringer die Qualifikation, desto größer sind die Lohnunterschiede“ sagte Hansen. Im Zweifel sei es interessanter, längere Strecken zu fahren und sich mit zwei Steuersystemen auseinanderzusetzen.

Einstiegsgehalt deutlich höher

In Dänemark liege das Einstiegsgehalt für Un- oder Angelernte nicht unter 100 Kronen (rund 13,50 Euro). Im Vergleich mit dem deutschen Mindestlohn erkläre sich die Attraktivität des Grenzpendelns für diese Arbeitnehmer von selbst, sagte Hansen. In Deutschland liegt der gesetzliche Mindestlohn seit Jahresbeginn bei 9,19 Euro pro Stunde.

Ein Großteil der Pendler habe aber schon immer in Dänemark gearbeitet und sei nur nach Schleswig-Holstein gezogen, sagte Hansen. „Die haben ja eigentlich nicht die Arbeit in einem anderen Land bekommen, sondern die Wohnung.“

Wohnungsmarkt für Deutsche boomt

Er verweist auf die viele Dänen, die in Flensburg wohnen, aber immer in Dänemark gearbeitet hätten. Ähnlich verhalte es sich mit Deutschen, die ins Nachbarland gezogen seien, aber ihren Job in Deutschland behalten hätten.

„Der Wohnungsmarkt für Deutsche boomt im Moment.“ Der Grund: Im Vergleich zu Hauspreisen im Flensburger Umland seien die Preise auf der dänischen Seite noch relativ niedrig.

RND/dpa