Schleswig-Holstein darf nun auch geprüften Grippeschutz-Impfstoff aus dem Ausland beziehen. Das hat das Kieler Sozialministerium am Mittwoch bekanntgegeben. Es reagiert damit auf den Mangel an Grippe-Impfstoff, über den wir am Dienstagabend auf KN-online berichtet hatten.