Handewitt

Ein Großbrand hat in Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) eine Lagerhalle zerstört und damit vermutlich einen Millionenschaden verursacht. Das Feuer in dem holzverarbeitenden Betrieb war am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Feuerwehrkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf andere Gebäude übergriffen. Die genaue Höhe des Sachschadens war zunächst unklar, nach Polizeiangaben gehen erste Schätzungen aber in die Millionen. Der Einsatz dauerte in den frühen Morgenstunden noch an.

Von dpa