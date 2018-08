Husum

Nach Angaben der Feuerwehr dauerten die Löscharbeiten mehrere Stunden. Die Brandursache konnte schnell geklärt werden: Ein Anwohner gab an, mittels eines Gasbrenners Unkraut entfernt zu haben. Durch Funkenflug geriet der Holz-Dachüberstand in Brand, so die Feuerwehr am Montag.

Von dpa