Da im Norden nach den am Dienstag veröffentlichten Angaben kein Koch einen Stern dazugewann und keiner einen verlor, bleibt es hier auch bei zehn Ein-Sterne-Küchen. Diese Restaurants sind auf Föhr und Sylt, in Kiel, Lübeck, Panker ( Kreis Plön), Scharbeutz und in Timmendorfer Strand.

Interaktive Karte: Diese Restaurants in SH wurden vom Guide Michelin ausgezeichnet

In ganz Deutschland zeichnete der Gastronomieführer 309 Restaurants aus und damit 9 mehr als 2018. Zehn Mal wurden drei Sterne vergeben. 38 Restaurants in Deutschland erkochten sich zwei Sterne. Schleswig-Holsteins damals einziger Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling war 2015 von Lübeck-Travemünde nach Hamburg gewechselt.

" Michelin "-Sterne für Hamburger Restaurants

Kevin Fehling bleibt mit seinem Hamburger Restaurant "The Table" in der Hafencity weiter an der Spitze der Hamburger Sterne-Köche. Wie schon in den Vorjahren wurde er mit drei Sternen in dem am Dienstag veröffentlichten " Guide Michelin" 2019 ausgezeichnet. Nur zehn Restaurants in Deutschland durften sich über diese Einstufung freuen.

"Le Canard nouveau" hat Stern verloren

Insgesamt können im neuen Michelin-Führer dreizehn Hamburger Restaurants Sterne vorweisen. Drei Restaurants wurden mit zwei Sternen ausgezeichnet: das "Haerlin", das " Jacobs Restaurant" und das "Süllberg - Seven Seas". Jeweils einen Stern erhielten die Lokale "Se7en Oceans" "Landhaus Scherrer", "Piment", "Trüffelschwein", "Petit Amour" und "Jellyfish". Neu hinzugekommen sind die drei Restaurants "Lakeside", "bianc" und "100/200". Das Restaurant "Le Canard nouveau" hat seinen Stern verloren.

In Deutschland zeichnete der Gastronomieführer diesmal 309 Restaurants aus und damit 9 mehr als 2018. Der Hotel- und Restaurantführer des französischen Reifenherstellers gilt in Gourmetkreisen als "Bibel der Feinschmecker". Vor 53 Jahren hatten die ersten deutschen Restaurants ihren ersten Stern bekommen. Zwei Sterne gab es erstmals 1974 und drei Sterne 1980.

Von dpa