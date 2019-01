Halstenbek

Wie die Polizei am Mittag mitteilte, sprach der Mann die 16-Jährige am 15. Januar 2019 gegen 17 Uhr im Tunnel zwischen dem Siebentunnelweg und der Seestraße in Halstenbek an. Danach soll er sie in eindeutig sexueller Absicht festgehalten und bedrängt haben.

Erst als eine Passantin auf das Geschehen aufmerksam wurde und einschritt, ließ der Mann von der Schülerin ab. Die Jugendliche konnte den Tunnel in Halstenbekverlassen und ihren Weg fortsetzen.

Polizei sucht Mann nach Übergriff in Halstenbek

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht einen dunkelhäutigen schlanken Mann im geschätzten Alter von etwa 23 Jahren. Zum Zeitpunkt der Tat soll er ein schwarzes Cap mit einem weißen Adidas-Emblem getragen haben.

Zuletzt haben ähnliche Fälle in Kiel für Aufsehen gesorgt: Hier sucht die Polizei mit einem Phantombild nach einem Unbekannten, der in Schulnähe mehrere Kinder angesprochen und festgehalten hat.

Jugendliche sexuell in Halstenbek genötigt: Hinweise an die Polizei

Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101-2020 entgegen. Insbesondere die in Rede stehende Passantin wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Von KN-online