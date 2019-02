Es waren bewegende, tränenreiche, in jeder Hinsicht emotionale Momente: Die Hengstkörung des Pferdestammbuchs SH/HH (PSB) in den Holstenhallen von Neumünster hatte es drei Tage lang in sich – insbesondere das "volle Programm" Rassevielfalt mit der Proklamation der besten Hengste als Höhepunkt.