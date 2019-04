Kiel

Freuen Sie sich auch schon auf die Osterfeuer 2019? Damit sind Sie nicht allein. Osterfeuer sind von Flensburg bis Hamburg sehr beliebt und haben eine lange Tradition. Die heißen Flammen sollten schon vor Jahrhunderten dabei helfen, den kalten Winter zu vertreiben und den Frühling einzuläuten.

Osterfeuer und Osterkerze

Auch im Religiösen ist das Osterfeuer verwurzelt: Eine von einem Pastor oder Priester angezündete Osterkerze wird als Symbol für die Auferstehung Jesu Christi gedeutet.

Heute steckt nicht immer ein tieferer Sinn im Besuch eines Osterfeuers. Vielen Menschen geht es einfach um das stimmungsvolle Beisammensein am Karfreitag, Ostersonnabend, Ostersonntag oder Ostermontag. In zahlreichen Gemeinden in Schleswig-Holstein und Hamburg finden daher auch 2019 wieder Osterfeuer statt, zum Beispiel in Kiel, Malente und Neumünster. Unsere interaktive Karte zeigt die Veranstaltungsorte. Mit einem Klick auf ein Symbol erhalten Sie nähere Informationen zur Veranstaltung.

Interaktive Karte: Hier finden die Osterfeuer 2019 in Schleswig-Holstein und Hamburg statt

Osterfeuer : Feuerwehren aus Schleswig-Holstein geben Sicherheitstipps

So schön ein Osterfeuer auch ist: Die Flammen können potenziell zur Gefahr werden. Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein gibt Tipps für ein sicheres Abbrennen: