Die Kieler Uni hält trotz der Klagedrohung einer muslimischen Studentin an dem Verschleierungsverbot fest, will es aber nicht mit Gewalt durchsetzen. Das kündigte Uni-Vizepräsidentin Prof. Anja Pistor-Hatam an. Sie appellierte an das Land, ein Burka- und Niqab-Verbot für Hochschulen zu erlassen.