Mitte Februar startet „Medien in der Schule“ – kurz MiSch – erneut. Auftakt war am Mittwochnachmittag ein Vorbereitungsseminar für das Projekt, das Lese- und Medienkompetenz fördert. Bei MiSch erhalten die Klassen die Kieler Nachrichten oder die Segeberger Zeitung – direkt in die Schule