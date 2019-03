Fehmarn

Außerdem befanden sich 22 hochwertige Fahrräder, teilweise zerlegt, in einem ziemlichen Durcheinander in dem Kleintransporter. Die Gegenstände im Fahrzeug haben einen Wert von etlichen tausend Euro.

Die drei männlichen Fahrzeuginsassen wiesen sich mit rumänischen Identitätspapieren aus und waren im Alter zwischen 29 und 52 Jahren. Die Männer konnten auf Nachfrage keinerlei Eigentumsnachweise oder Quittungen für den Inhalt des Fahrzeuges vorweisen, also ging es in die Dienststelle der Bundespolizei im Fährhafen.

Nach kurzer Zeit stellten die Beamten fest, dass einige der Gegenstände in Dänemark als gestohlen gemeldet sind. Da die Ermittlungen bzw. Überprüfungen sämtlicher Geräte und die Überprüfungen in Dänemark Zeit in Anspruch nimmt und die Kontrolle mitten in der Nacht erfolgte, endete für die drei Männer ihre Reise erst einmal in Puttgarden. Die Ermittlungen dauern an.

Von KN-online