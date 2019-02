Schleswig-Holsteins Gastronomie kann sich nach wie vor mit drei Zwei-Sterne-Köchen schmücken. In der neuen Ausgabe des Guide Michelin verteidigten die "Meierei Dirk Luther" in Glücksburg, der "Söl'ring Hof" in Rantum auf Sylt und das "Courtier" in Wangels im Kreis Ostholstein die Auszeichnung.