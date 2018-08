Kiel

Der Kurswechsel bei der Polizeishow geht auf das Konto von Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU). „Es ist gut und richtig, dass unsere Landespolizei sich wieder aktiv in die Veranstaltung einbringt“, sagte er. Die Landespolizei könne so auf ihre Leistungsfähigkeit aufmerksam machen, Präventionshinweise geben und „sich nicht zuletzt als attraktiver Arbeitgeber präsentieren“. Im Hinterkopf hat Grote dabei die große Beliebtheit der Show. Im vergangenen Jahr lockten die beiden Veranstaltungen mit Polizeisport, Akrobatik und Musik rund 7000 Zuschauer in die Kieler Sparkassen-Arena.

Am 10. November findet die Show wieder statt

„Es ist gut, dass unsere Landespolizei wieder offiziell dabei ist“, sagte Arena-Geschäftsführer Stefan Wolf. Hinter den Kulissen laufen bereits Gespräche darüber, wie die Polizei in das Programm der diesjährigen Doppel-Show am 10. November eingebunden werden kann. Verhandelt wird etwa über einen Auftritt der Hundestaffel oder der „Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit“.

Die Organisation der Shows wird das Land allerdings nicht wieder übernehmen. Auch das finanzielle Risiko solcher Veranstaltungen tragen weiterhin die privaten Anbieter. „Wir haben mit den Shows in den vergangenen Jahren keinen großartigen Gewinn gemacht“, berichtet Wolf. Mit im Show-Team sind der Feuerwehrverband, die Verkehrswacht und der Polizeisportverein Kiel.

Kritik kommt von der Gewerkschaft GdP

Die Gewerkschaft GdP sieht den Schwenk des Ministers mit gemischten Gefühlen. „Eine dienstliche Unterstützung der Polizeishow oder ähnlicher Öffentlichkeitsarbeit ist sicherlich wünschenswert und gut“, sagte GdP-Chef Torsten Jäger. Aber: „Das hat nicht oberste Priorität.“ Begründung: „Die Landespolizei ächzt unter hoher Belastung, Überstundenbergen und vollen Auftragsbüchern.“ Der von der Regierung beschlossene Personalzuwachs werde sich sich erst in den nächsten Jahren bemerkbar machen. „Dieses Personal brauchen wir zunächst dringend in den Einsatz-, Präsenz- und Ermittlungsbereichen.“