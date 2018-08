Das Innenministerium will die Belegungszahlen der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Boostedt schon vor Dezember 2019 deutlich reduzieren. Staatssekretär Torsten Geerdts (CDU) kündigte im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags an, die Zahl schrittweise von 1300 Migranten auf 900 Bewohner senken.