Kiel

Frische Brötchen am Osterwochenende? Wer vergessen hat, für die Feiertage vorzusorgen, kann bei einzelnen Bäckereien auch an den Feiertagen schnell noch Croissants, Schokobrötchen, Kuchen und Hefezöpfe besorgen.

Karfreitag bleiben viele Filialen geschlossen

Karfreitag bleibt der Großteil der Bäckereien allerdings geschlossen. Hier haben nur Bäcker Günther in Neumünster, Konditorei Pursche, die Bäckerei Haupt sowie einige Filialen der Konditorei Junge und von Allwörden geöffnet.

Am Karssonnabend haben die meisten Bäckereien zu den regulären Zeiten geöffnet.

Auch Ostersonntag und Ostermontag gibt es bei einem Großteil der Filialen frische Brötchen und Backwaren.

Karte: Öffnungszeiten Karfreitag , Ostersonntg und Ostermontag

In der interaktiven Karte sehen Sie, welche Bäckereien in Ihrer Umgebung an den Feiertagen geöffnet haben und zu welchen Zeiten Sie dort frische Backwaren bekommen.

Fehlt eine Bäckerei in der Karte? Dann schreiben Sie uns die Öffnungszeiten und wir ergänzen die Karte.