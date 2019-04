Lübeck/Kiel

Für das dritte Geschlecht "divers" gibt es bislang keine Anträge in Schleswig-Holstein. So seien im Lübecker Standesamt seit Januar zwar fünf Geschlechtsumwandlungen mit entsprechenden Namensänderungen eingetragen worden, sagte eine Stadtsprecherin. Dreimal sei die Geschlechtsangabe von weiblich in männlich geändert worden, bei zwei Männern wurde die Bezeichnung in weiblich geändert. Geburtsanmeldungen mit dem Geschlecht "divers" gab es nach Angaben der Sprecherin bislang nicht.

Auch in Kiel, Neumünster und Flensburg gab es nach Angaben der dortigen Standesämter weder Anmeldung von Neugeborenen mit der Geschlechtsbezeichnung "divers" noch entsprechenden Änderungen bei Erwachsenen.

Drittes Geschlecht gibt es offiziell seit Mitte Dezember

In Hamburgs Standesämtern sind bisher nur zwei Anträge von Bürgern auf Eintragung des dritten Geschlechts eingegangen. Den Standesämtern zufolge wurde noch kein Neugeborenes unter divers registriert.

Der Bundestag hatte die Einführung des dritten Geschlechts Mitte Dezember beschlossen. Damit setzte das Parlament eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem vergangenen Jahr um.

Die bisherige Pflicht, einen Menschen dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuzuordnen, wurde darin als Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecht und das Diskriminierungsverbot gewertet.

