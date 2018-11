Kiel/Hamburg

In dem Streifen "Und täglich grüßt das Murmeltier" gerät Bill Murray als Wetteransager in eine Zeitschleife und erlebt immer wieder den Tag, an dem er den immer wieder gleichen Beitrag über ein Murmeltier drehen muss. Solche Tage kennen wir als Journalisten alle.

Alle Jahre wieder...

Am Dienstag zum Beispiel wurden – wie in jedem Jahr zu dieser Zeit – die neuen Weihnachtssterne in einer Gärtnerei präsentiert. Es gab – wie in jedem Jahr zu dieser Zeit – eine Meldung über den ersten Heuler der Saison. Und aus Hamburg erhielten wir – wie in jedem Jahr zu dieser Zeit – das Bild von den Alsterschwänen, die jetzt ins Winterlager gebracht werden. Man muss allerdings feststellen: In diesem Jahr ist dem Fotografen ein besonders schöner Schuss gelungen.

In unserer Fotostrecke zeigen wir Ihnen, welche Murmeltiermeldungen wir jedes Jahr wieder aufgreifen und für Sie aufschreiben.