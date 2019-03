Die Autobahn 215 zwischen dem Kreuz Kiel-West und Blumenthal in Fahrtrichtung Neumünster war am Dienstag lange gesperrt. Ein Auto war auf Höhe Mielkendorf von einem mutmaßlich geworfenen Stein getroffen worden. Die Polizei suchte nach Spuren. Es ist nicht der erste Fall in jüngster Zeit.