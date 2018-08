Während viele Menschen die Sonne am Strand genießen, bedeutet das Sommerwetter für Seenotretter vor allem eine Vielzahl an Einsätzen. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger zählte von Freitag bis Sonntagmorgen insgesamt 23 Einsätze an den schleswig-holsteinischen Küsten.