Neustadt

Die Fahndung laufe mit Hochdruck. Der Entwichene, ein 36 Jahre alter Flensburger, gilt als ausgesprochen gefährlich und gewaltbereit. Die Behörden warnten davor, direkt auf den Flüchtigen zuzugehen.

Straftäter brach das Fenster auf

Der Gesuchte war den Angaben zufolge am 17. Dezember 2008 vom Landgericht Flensburg wegen schwerer Brandstiftung verurteilt und in die Klinik eingewiesen worden. Er hatte den Angaben zufolge in der Nacht zu Sonntag das verschlossene und gesicherte Fenster seines Zimmers aufgebrochen, sich aus dem Fenster abgeseilt und einen etwa 2,50 Meter hohen Zaun überwunden.

Von dpa