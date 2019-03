Hamburg/Kiel

Die Hamburgerin ist nicht die erste Gastronomin, die Kinder zu unerwünschten Personen erklärt. So hatte im vergangenen Jahr bereits ein Restaurant auf Rügen Schlagzeilen gemacht, weil Kinder unter 14 Jahren dort ab 17 Uhr nicht erwünscht sind. Auch im Hotel- und Kreuzfahrtbereich gibt es inzwischen Anbieter, die sich auf erwachsene Gäste spezialisiert haben.

Ein Verbot für Kinder unter sechs Jahren gibt es in den Kieler Cafés nicht

Die Reaktionen auf das Verbot von Monika Ertl sind dennoch heftig. In den sozialen Medien beschwerten sich zahlreiche Eltern über die neue Regel. In vielen der wütenden Reaktionen ist gar von Diskriminierung und Mobbing die Rede. Die Leser auf KN-online sehen die Situation dagegen etwas entspannter. Bei einer Umfrage sagten gestern Abend 69 Prozent, es sei okay, wenn es ein paar Orte auf der Welt gibt, wo Erwachsene unter sich sind. Nur 25 Prozent befürchteten, dass man als Familie so bald nirgendwo mehr hingehen könne.

Die Café-Betreiber in Kiel ziehen solche Verbote aber bislang nicht in Erwägung. Das Café Liebling im Jungfernstieg gilt sogar als besonders kinderfreundlich. So gibt es unter anderem eine Tafel, viele Bücher und genug Platz, um zwischen den Tischen zu krabbeln. „Wir sperren hier niemanden aus“, sagt Mitbetreiber Marc Franzkoch. „Zu uns kommen viele junge Familien, Kinder unter sechs Jahren auszuschließen, wäre da nicht förderlich, sondern geschäftsschädigend.“ Stattdessen lässt man im Café Liebling lieber alle Fünfe gerade sein. „Klar wird es auch mal lauter, aber meiner Erfahrung nach schätzen Eltern die Situation meist realistisch ein und verlassen das Café von sich aus, falls es doch mal zu viel wird.“

Schnullergate: In der Hotelbranche gibt es mehrere Angebote nur für Erwachsene

Auch im schicken Restaurant und Hotel Söl'ring Hof in Rantum auf Sylt hat man für solche Verbote wenig Verständnis. „Bei uns sind grundsätzlich alle Kinder willkommen“, sagt Marketingleiterin Maj-Britt Mangelsen. „Eltern sollten sich allerdings darüber im Klaren sein, dass ein Zwei-Sterne-Restaurant für Kinder unter sechs Jahren nicht prädestiniert ist und man unter Umständen den eigenen Ansprüchen an den Abend nicht gerecht werden kann, wenn man ständig ein Auge auf die Kinder haben muss, die hier nicht einfach durch die Gegend flitzen können.“ Jemanden des Hauses verweisen würde man deshalb aber noch lange nicht.

Jasmin Abbe hingegen kann die Entscheidung der Hamburger Café-Besitzerin bedingt nachvollziehen. Die Mutter einer erwachsenen Tochter führt gemeinsam mit ihrem Mann das Hotel Villa Wellenrausch in Travemünde, wo Kinder erst ab 14 Jahren erlaubt sind. „Wir hatten in den letzten fünf Jahren nur ein Mal Ärger mit einem potenziellen Gast, der uns vorgeworfen hat, kinderfeindlich zu sein“, erzählt Jasmin Abbe, die ihre Entscheidung nie bereut hat. „Wir haben überhaupt nichts gegen Kinder, als kleines Hotel aber einfach nicht genug Platz für ausreichend Spielmöglichkeiten“, sagt Abbe. „Das hat auch was mit Sicherheit zu tun.“