So viel müssen Eltern maximal zahlen

Schleswig-Holstein Kita-Gebühren ab 2020 - So viel müssen Eltern maximal zahlen Eine Wochenstunde Kita darf ab August 2020 in Schleswig-Holstein maximal 7,21 Euro für Unter-Dreijährige und 5,82 für Über-Dreijährige kosten. Das sieht die Kita-Reform von Sozialminister Heiner Garg (FDP) vor. Künftig muss es für jede Gruppe mindestens zwei Fachkräfte geben.

Von Heike Stüben

Familienminister Heiner Garg - hier in der AWO-Kita Hanna Lucas in Wedel - hat in Kiel seine Kita-Reform vorgestellt. Sie soll Eltern entlasten, die Qualität der frühkindlichen Bildung verbessern und Kommunen und Trägern eine sichere Planung ermöglichen. Quelle: Christian Charisius/dpa