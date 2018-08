Bordesholm

Über einen ganz besonderen Hingucker staunten am Montagmorgen die Badegäste am Bordesholmer See: Auf dem Steg an der Badestelle stellte der Künstler Martin Stuckert eine Riesengitarre zur Schau. Genau 2,42 Meter misst das selbst gebaute Instrument. Gefertigt hat es der 48-Jährige komplett aus Edelstahl.

Wie ein Cello oder Kontrabass spielbar

Nicht wenige Frühschwimmer fragten den Bordesholmer, ob man auf der Gitarre auch spielen könne. „Ja, es geht, sie ist auch spielbar mit Streichbogen wie ein Cello oder ein Kontrabass, und mit einem Schlegel wird sie zur Steeldrum“, erklärte Stuckert, der vor ein paar Jahren der Informatikbranche den Rücken gekehrt hat, um als Klangkünstler und Designer nur noch akustische Objekte im Großformat herzustellen. Um Fotos bei Tageslicht in der Naturkulisse des Sees zu machen, hatte er die große Gitarre aus der Werkstatt hinaus auf den Steg gebracht.

Vier Monate lang hat der Künstler an der Riesenklampfe geschraubt, geformt und geschweißt. Für die Decke wählte er 1,5 Millimeter starkes Edelstahlblech, die Zarge ist einen Millimeter dünn. Saiten, Bundsteg und Wirbelbrett – alles besteht aus dem rostfreien Metall.

Vier Meter hohe Holzgitarre in Köln

Ursprünglich wollte Martin Stuckert eine Edelstahl-Windharfe in Gitarrenform bauen. Während der Arbeit entwickelte sich das Projekt dann aber zu einer „richtigen“ Gitarre. Spaßeshalber forschte er im Internet nach anderen Riesengitarren, fand aber nur ein rund vier Meter großes Exemplar aus Holz, das in Köln zu sehen sein soll. Kurzerhand meldete Stuckert das Instrument als weltgrößte Edelstahlgitarre bei den Machern vom Guinessbuch der Rekorde an. In einem halben Jahr soll es in Sachen Weltrekordeintrag eine Antwort geben.