Berne/Olpenitz

Nächste Woche wird der Neubau voraussichtlich erstmals ins Wasser kommen. Bei dem Kreuzer handelt es sich um die nächste Einheit der 20-Meter-Klasse. Der Neubau trägt bis zu seiner Taufe noch die interne Bezeichnung „SK 39“. Nach der Übernahme in die Flotte und der Taufe auf seinen Name soll das neue Schiff die „Nis Randers“ ersetzen ist für die Schleimündung und seinen Liegeplatz in Olpenitz bekommen.

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) teilt ihre bisherige Doppelstation Maasholm auf. Der mit Festangestellten besetzte Seenotrettungskreuzer „SK39“ liegt dann im neuen Jachthafen Olpenitz. Von dort aus können Einsatzgebiet in der Eckernförder Bucht, der Flensburger und der Kieler Förde schneller erreicht werden.

Das ebenfalls in Maasholm stationierte Seenotrettungsboot, das von ehrenamtlichen Rettern gefahren wird, hat seinen Liegeplatz auch künftig im dortigen Fischereihafen an der Schleimündung.

Der neue Seenotrettungskreuzer „SK 39“ wird ein Schwesterschiff der bereits im Dienst befindlichen Einheiten „Eiswette“ (Station Nordstrand), „Eugen“ (Station Norderney), „Theodor Storm“ (Station Büsum), „Pidder Lyng“ (Station List) und „Berthold Beitz“ (Station Greifswalder Oie).

Die Kreuzer sind 19,9 Meter lang und verdrängen 38 Tonnen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 22 Knoten. Wie alle Schiffe der DGzRS wird er als Selbstaufrichter konstruiert. Mit einem Tiefgang von nur 1,3 Metern kann die „SK39“ auch in extrem flachen Küstengewässern eingesetzt werden.

Die bislang in Maasholm stationierte „Nis Randers“ wurde 1990 bei Schweers in Berne an der Weser gebaut. Ihre neue Verwendung wird in Kürze bekannt gegeben.

Von Behling Frank