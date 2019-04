Pahlen

Am Sonntagmorgen meldete sich eine Pferdebesitzerin bei der Polizei, nachdem sie auf ihrer Weide in der Fischerstraße am Stallgebäude Rattengetreide entdeckt hatte. Auf den in dem Bereich installierten Kameras war zu sehen, dass ihr Shetland-Pony und ein Norweger an beschriebener Stelle am Sonnabend um 22.15 Uhr Futter vom Boden zu sich genommen haben.

Bei Eintreffen der Polizei waren die zwei Vierbeiner augenscheinlich wohlauf - eine Veterinärin wollte sich die Pferde allerdings zu einem späteren Zeitpunkt vorsorglich noch einmal ansehen.

Zeugen melden sich bei der Polizei in Hennstedt

Hinweise auf die Person, die das Gift ausgelegt hat, gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Hennstedt unter der Telefonnummer 04836 / 1310 melden.

Von KN-online