Das Innenministerium hat bereits vor der offiziellen Vorstellung der Polizeistatistik am Donnerstag die Entwicklung der Flüchtlingskriminalität in Boostedt bekanntgegeben. Demnach hat sich die Zahl der Straftaten in der Landesunterkunft 2018 mehr als verdoppelt. Im Ort stieg sie um 75 Prozent.