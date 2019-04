Wiesbaden/Kiel

Laut Krankenhausatlas können fast 90 Prozent der Bevölkerung in den städtischen Regionen Deutschlands ein Krankenhaus mit Basisversorgung innerhalb von 15 Minuten erreichen. In Schleswig-Holstein sind es 77,5 Prozent.

In ländlichen Gebieten beträgt die Quote für Deutschland 64 Prozent, in Schleswig-Holstein 56,5 Prozent. Das interaktive Kartenangebot zeigt erstmals die Erreichbarkeit von allen möglichen Standorten in Deutschland zum nächsten Krankenhaus.

Krankenhausatlas der Statistischen Ämter

Gesucht werden kann nicht nur nach Krankenhäusern mit Basisversorgung und allgemeinen Fachabteilungen, sondern auch nach Häusern mit speziellen medizinischen Leistungen. Die Erreichbarkeit wird in Minuten angegeben und bezieht sich auf die Fahrtzeit mit einem Auto.

Wie aus den Angaben weiter hervorgeht, schaffen es 92 Prozent der Schleswig-Holsteiner in den städtischen Regionen binnen 20 Minuten zum Krankenhaus. In ländlichen Gebieten trifft dies auf fast 77 Prozent zu.

Krankenhausatlas Informationen zur Interaktiven Karte: Die Grundlage für die Berechnung von Erreichbarkeitszonen von Krankenhäusern bildet der Straßendatenbestand des offenen Gemeinschaftsprojektes OpenStreetMap (OSM). Mit Hilfe der Software Esri ArcGIS Desktop und den Programmerweiterungen Network Analyst sowie ArcGIS Editor for OpenStreetMap werden aus den OSM-Daten die relevanten Straßendaten (geometrische Information und zugehörige Attribute) extrahiert und in ein routingfähiges Netzwerkdatenmodell umgewandelt. Dieses erlaubt die Berechnung von Erreichbarkeitszonen, die sogenannten Isochronen. Die Berechnung der Isochronen wird für diskrete Zeitzonen von fünf bis 90 Minuten durchgeführt. Innerhalb einer Zone erfolgt keine nähere Unterscheidung der Fahrzeiten. Die Erreichbarkeiten werden in Form von Gitterzellen (Rastern) mit einer räumlichen Auflösung von 100 Meter * 100 Meter ausgewiesen. Beachten Sie bitte, dass die ausgewiesenen Fahrzeiten abgeleitete Modellgrößen sind, die unter Umständen deutlich von den tatsächlichen Fahrzeiten abweichen können. So werden insbesondere die aktuelle Verkehrslage oder mögliche Einschränkungen des Straßenverkehrs, wie z.B. Staus, Baustellen oder Straßensperrungen nicht berücksichtigt. Zudem kann keine Gewähr für die Korrektheit der zugrundliegenden Straßengeometrie und der aus ihr abgeleiteten Fahrgeschwindigkeiten übernommen werden. Der OSM-Datenbestand kann Ungenauigkeiten oder Fehler sowohl in der geometrischen als auch hinsichtlich der beschreibenden Information enthalten. So können zum Beispiel fehlende Straßenabschnitte oder falsch ausgewiesene Zugangsbeschränkungen den Anschluss von einzelnen Verkehrsbereichen an das übrige Straßennetz verhindern. Hierdurch können fehlerhafte Berechnungsergebnisse resultieren.

Von KN/dpa