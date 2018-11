Kiel

Im Bundesdurchschnitt betrugen die Kosten je Fall nur 4695 Euro, ein Anstieg um 4,4 Prozent im Vergleich zu 2016. In den 111 Krankenhäusern im Norden wurden 602.961 Patienten behandelt. Von den Gesamtkosten in Höhe von knapp 3,5 Milliarden Euro entfielen 2,0 Milliarden Euro auf Personalkosten und 1,4 Milliarden Euro auf Sachkosten.

In Hamburg waren die Ausgaben pro Patient mit 5408 Euro am höchsten, in Brandenburg mit 4235 Euro am geringsten. In Baden-Württemberg, Berlin und Bremen überstiegen die Fallkosten erstmals den Betrag von 5000 Euro. In Mecklenburg-Vorpommern lagen sie bei 4411 Euro.

Vier Prozent mehr Ausgaben als 2016

Vollstationär behandelt wurden bundesweit 19,4 Millionen Patienten. Berechnet wurden die Kosten für Operationen, Therapien und Diagnosen. Insgesamt betrugen die Ausgaben auf diesem Feld der Gesundheitsversorgung 91,3 Milliarden Euro, das sind 3,9 Prozent mehr als 2016.

Mit den Ausgaben für nichtstationäre Leistungen wie ambulante Dienste, Forschung und Lehre in Höhe von 14,5 Milliarden Euro betrugen die Gesamtkosten der Kliniken 105,7 Milliarden Euro (2016: 101,7 Milliarden Euro). Sie setzten sich vor allem aus den Personalkosten von 63,8 Milliarden Euro (plus 4,5 Prozent) und den Sachkosten von 39,1 Milliarden Euro (plus 3,1 Prozent) zusammen.

epd