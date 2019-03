Neustadt

Etwa gegen 14.15 Uhr befuhr eine 57-jährige Frau mit ihrem silbernen Opel Corsa die Bahnhofstraße in Neustadt. An der Einmündung zur Lienaustraße ordnete sie sich zunächst auf der linken Abbiegespur ein. Während des Wartens realisierte sie, dass sie in Richtung Innenstadt weiter fahren wollte. Nach leichtem Zurücksetzen wechselte sie daher auf die rechte Abbiegespur.

Ein hinter der Ostholsteinerin haltender Fahrer eines schwarzen Kleinwagens war mit diesem Fahrmanöver offensichtlich nicht einverstanden. Er stieg aus seinem Fahrzeug aus, ging zu dem Opel und trat mit einem so genannten Kung-Fu-Tritt gegen die Fahrerseite des Corsas. Hinzu kommen lautstarke Beschimpfungen gegen die Corsa-Fahrerin. Anschließend stieg der Mann wieder in sein Auto und fuhr unerkannt stadtauswärts davon.

Der Beteiligte wird als auffallend groß und blondhaarig beschrieben. Er war unterwegs in einem schwarzen Kleinwagen, eventuell handelte es sich um einen Nissan Micra oder ähnlichen Fahrzeugtyp. Auffällig an dem Auto sollen die seitlich angebrachten, silberfarbenen Doppelstreifen (so genannte Ralleystreifen) sein. Auf dem Beifahrersitz befand sich zudem noch eine dunkelhaarige Frau.

