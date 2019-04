Tinglev/Nordfriesland

Am Montagabend ist auf dem Gelände einer Kunststoff-Recycling-Fabrik im süddänischen Tinglev ein Feuer ausgebrochen.

Laut Informationen der dänischen Polizei soll der Brand in der Nacht zum Dienstag unter Kontrolle gebracht worden sein, die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten am Dienstagmorgen allerdings noch an.

Der Rauch des Brandes zieht laut NDR zieht bis nach Nordfriesland. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen zu halten.

RND