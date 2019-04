Der 1. Mai 2019 ist natürlich auch in Schleswig-Holstein ein Feiertag - und schon am Abend zuvor wird traditionell beim Tanz in den Mai der Übergang zur wärmeren Jahreszeit gefeiert. Wir liefern Ihnen eine Übersicht über Veranstaltungen zwischen Kiel, Dithmarschen, Segeberg und Ostholstein.