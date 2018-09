Kiel

Frank Eisoldt, Chef des Gebäudemanagements Schleswig-Holstein begrüßte rund 100 Gäste an der Baustelle im Polizeizentrum Eichhof: "Es ist ein High-Tech-Neubau", sagte er, "das Gute ist, dass wir nicht im Bestand sanieren müssen, sondern einen Neubau errichten können." 24 Millionen Euro für vier Stockwerke, in denen jährlich 40.000 Gegenstände untersucht werden: Das ist so modern wie in einem "Fernseh-Tatort".

Ein Jahr bereits im Verzug

Diese Vorbereitungen hatten sich allerdings bereits um etwa ein Jahr verzögert: "Irgendwas ist immer auf dem Bau", sagte Eisoldt – in diesem Fall war der Boden schwer schadstoffbelastet. Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) erinnerte, dass die Planungen des Landes und der Landespolizei bereits bis 2011 zurückreichten. Er verwies auf die Herausforderungen, einen modernen Bau so anzugehen, dass er bei der Fertigstellung noch seinen Anforderungen entspricht. "Unser Ziel ist es aber, auf höchstem Niveau zu ermitteln", stellte er dem Labor ein gutes Zeugnis aus.

Zeitkapsel mit weißen Handschuhen angefasst

Dr. Attila Kuczmann, Leiter des Instituts, verwies darauf, dass ein hohes Ermittlungsniveau inzwischen "verpflichtender Standard" sei, in den auch das LKA europaweit eingebunden ist. Bisher habe man in alten Kasernengebäuden gearbeitet, jetzt werde sich das "Gebäude an den Prozessen orientieren, nicht umgekehrt". Erster Prozess für die Verantwortlichen war es am Mittwochvormittag traditionsgemäß eine Zeitkapsel zu füllen: Aufträge, Pläne, eine DNA-Probe Kuczmanns wurden unter anderem im Bau versenkt. Um keine Spuren zu hinterlassen, trugen die Anzugträger weiße Handschuhe. Grote: "Solche Handschuhe trägt man doch sonst immer bei Beerdigungen." So viel kriminalistischer Spürsinn soll hier auch künftig herrschen.