Kiel

Landtagspräsident Klaus Schlie ( CDU) zog eine positive Bilanz der ungewöhnlichen Kunstaktion. „Das Landeshaus wurde selten so häufig fotografiert wie in den vergangenen Monaten.“ Die Beliebtheit der stillen Wächter des Landeshauses habe bis zuletzt nicht nachgelassen. „Den Steuerzahler hat diese tierisch gute Aktion nichts gekostet“, betonte Schlie. Der An- und Abtransport der 600-Kilo-Skulpturen wurde von einem Sponsor bezahlt. In Büdelsdorf lagern weitere 24 Riesen-Affen (3,50 mal 1,80 mal 1,20 Meter) eines chinesischen Künstlers. Im Sommer sollen wieder einige auf der Nordart zu sehen sein.