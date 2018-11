Kiel

Die Landesmusikräte von Schleswig-Holstein und neun anderen Ländern haben entschieden: Das Saxofon wird das Instrument des Jahres 2019. Wie der Landesmusikrat in Kiel mitteilte, soll es 2019 vielfältige Aktivitäten rund um das Saxofon geben. Das Projekt Instrument des Jahres war 2008 auf Initiative des Landesmusikrats Schleswig-Holstein entstanden. Vor dem Saxofon war in diesem Jahr das Violoncello an der Reihe.

Von dpa