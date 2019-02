Das frühlingshafte, sonnige Wetter setzt sich in Schleswig-Holstein fort. „Am Montag heiter, im Norden zeitweise wolkig“, kündigte der Deutsche Wetterdienst am Sonntag an. Die Temperaturen sollen zwischen 8 Grad auf Sylt und 13 Grad in Hamburg liegen. Am Dienstag kündigt sich Regen an.