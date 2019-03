Kiel

Am Dienstag wollen Land, Kommunen, Kita-Träger und Elternvertretung in einer Schlussrunde zur Kita-Reform noch einige teure Streitpunkte klären. Das Ergebnis samt der Beitragsdeckel will Sozialminister Heiner Garg ( FDP) dem Vernehmen nach am Donnerstag präsentieren.

Klar ist bereits, dass es bei den derzeit diskutierten Höchstgrenzen für Kita-Beiträge Gewinner und Verlierer geben wird. Eltern im Umland Hamburg winkt eine Ersparnis von mehreren hundert Euro im Monat, weil ein Acht-Stunden-Krippenplatz im Speckgürtel mit bis zu 800 Euro im Monat zu Buche schlägt. Eltern in Städten wie Neumünster oder Kiel dürften dagegen kaum oder gar nicht entlastet werden. In der Landeshauptstadt kostet ein Ganztags-Krippenplatz derzeit 320 Euro im Monat, ein Kita-Platz 248 Euro.

In der Praxis suchen allerdings viele Eltern vergeblich nach einem Platz. Laut des Kinderbetreuungsreports 2018 des Deutschen Jugendinstituts geht in Schleswig-Holstein jedes vierte Kind im Alter von ein oder zwei Jahren leer aus. Und selbst wer einen Platz für sein Kind findet, erhält nicht immer genügend Betreuungszeit. Das gilt in Schleswig-Holstein für sieben Prozent der Ein- und Zweijährigen. Bei der Über-Dreijährigen finden drei Prozent der Kinder keinen Platz. Bei jedem zehnten Kind reicht die Betreuungszeit nicht aus. Verantwortlich dafür sind zwei Probleme. Es gibt vor allem im Krippenbereich zu wenig Plätze und für neue Gruppen fehlt das Fachpersonal.

Von Ulf Billmayer-Christen und Heike Stüben

Von KN-online