Barsbüttel

Dann ist "Johanni", der Tag, der seit Beginn des 19. Jahrhunderts als Ende der Saison gilt. Den Rest des Sommers braucht die Pflanze, um Kraft zu sammeln für die folgende Saison.

Die Präsidentin der Landwirtschaftskammer, Ute Volquardsen, feierte am Dienstag auf einem Spargelhof im Kreis Stormarn den offiziellen Erntebeginn. Durch den frühen Start verlängere sich die Spargelsaison in Schleswig-Holstein um fast zwei Wochen im Vergleich zum Vorjahr, sagte Kammersprecherin Daniela Rixen.

Derzeit ernten jedoch erst einige wenige Betriebe. Das Gros der Spargelbauern werde die Hofläden und Stände Mitte April öffnen. "Zu Ostern wird es flächendeckend heimischen Spargel geben", sagte Rixen. Entscheidend für das Spargelwachstum sei Sonnenschein. "Die Temperatur im Damm muss mindestens 12 Grad unter der Folie betragen, dann sprießt der Spross."

Frische ist wichtig für Spargel-Geschmack

Spargel wird in Schleswig-Holstein erst seit einem halben Jahrhundert angebaut. Anfangs wurde das Gemüse nur in den südlichen Landesteilen kultiviert. Mittlerweile gibt es den Spargel im ganzen Land. Ausschlaggebend für die Ausbreitung war neben geeigneten Böden vor allem die Nähe zu den Verbrauchern. Denn für den Geschmack des Spargels spielt seine Frische eine große Rolle. Entsprechend wird in Schleswig-Holstein nach Angaben der Landwirtschaftskammer rund 90 Prozent der Ernte direkt vermarktet an Straßenständen, in Hofläden und auf Wochenmärkten.

Lesen Sie auch: Tipps und Tricks rund um den Spargel

Im Kreis Herzogtum Lauenburg ist der Spargel den Angaben zufolge immer etwas früher reif als in den übrigen Landesteilen, weil hier mehr Sonne scheint und der Boden bessere Bedingungen bietet. Heute wird Spargel in Schleswig-Holstein von etwa 50 Betrieben auf rund 500 Hektar Fläche angebaut. Die Erntemenge wird auf 1800 Tonnen Spargel geschätzt.

Jeder isst durchschnittlich 1,5 Kilogramm Spargel

"Auch wenn der Spargelanbau sich schwerpunktmäßig auf die Region um Hamburg, den klimatisch begünstigten Landesteil zwischen Lübeck und Lauenburg, sowie den Raum Neumünster konzentriert, kann man während der Saison in allen Regionen Schleswig-Holsteins frischen Spargel direkt vom Erzeuger erwerben", sagte Rixen.

Spargel ist nach Angaben der Landwirtschaftskammer eine der beliebtesten Gemüsearten zwischen Flensburg und Garmisch. Statistisch verzehre jeder Deutsche pro Jahr 1,5 Kilogramm Spargel - Tendenz steigend.

Von dpa