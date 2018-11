Kiel

Die Anstellung erfolgt befristet und unter besonderer Aufsicht der jeweiligen Schulleitung. Hintergrund ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt: Ähnlich wie in der freien Wirtschaft sei es insbesondere in ländlichen Regionen schwierig, Fachkräfte zu bekommen, heißt es.

Kritik der Gewerkschaften

„Das kann allenfalls eine Zwischenlösung sein“, mahnt Jens Finger vom gymnasialen Philologenverband. Auch Grete Rhenius von der Interessenvertretung der Lehrkräfte spricht sich „gegen die Entprofessionalisierung des Lehrerberufs“ aus. Wenn im Norden Pädagogen zum Einsatz kämen, die in Wirklichkeit gar keine sind, halte sie das für „schlimm“. Und Bernd Schauer von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) stellt nüchtern fest: „Lehrer zu sein ist nun einmal kein Job, den jeder kann.“

Ministerium wirbt um Lehrer

Anfang des Monats hatte das Bildungsministerium ein Info-Telefon (0431/988-5897) geschaltet, mit dem es sich an alle wendet, die sich für den „Traumberuf Lehrer“ interessieren. Aus gutem Grund: Gemessen am Bedarf hat der Norden allein für das laufende Jahr 310 Pädagogen zu wenig ausgebildet. Bisher lässt sich die Zahl auch nicht mit Nachwuchskräften abdecken, die ursprünglich gar nicht auf Lehramt studiert haben und dennoch in den Schuldienst aufgenommen werden. Das Ministerium macht zwischen Seiten-, Quer- und Direkteinsteigern feine Unterschiede (siehe Grafik): Seiteneinsteigerin ist zum Beispiel die Chemikerin, die jahrelang im Ausland gearbeitet hat und jetzt Jugendliche in Chemie und Biologie unterrichtet. Das pädagogische Know-how erwirbt sie berufsbegleitend. Als Quereinsteiger bezeichnet man den Absolventen, der zum Beispiel den Master-Abschluss in der Tasche hat. Ein Anglist und Germanist könnte Englisch und Deutsch unterrichten, muss aber ein Referendariat absolvieren.

SPD: "Weit von Unterrichtsgarantie entfernt"

Nach Einschätzung des SPD-Bildungsexperten Martin Habersaat ist der Mangel vor allem in Kiel, Neumünster und Lübeck, aber auch am Hamburger Rand gravierend. „Wir sind von der Unterrichtsgarantie weit entfernt“, konstatiert er und fordert, dass vollqualifizierte Lehrer zur Unterstützung dieser Behelfskollegen zumindest von einer Wochenstunde entlastet werden sollten. GEW-Vertreter Schauer geht noch weiter. Für ihn gibt es nur eine Entweder-oder-Entscheidung: „Sind diese Männer und Frauen für den Schuldienst geeignet, muss man sie weiterqualifizieren und an der Schule halten – es gibt Naturtalente. Sind sie aber ungeeignet, darf man ihren Vertrag nicht verlängern.“ Die Schulleiter stünden indes unter Druck. „Sie handeln aus Not und beschäftigen Hilfslehrer trotzdem weiter, um nicht noch mehr Unterricht ausfallen zu lassen.“ Das sei fatal.

Prien weist auf freie Berufswahl hin

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) verweist auf die freie Studien- und Berufswahl und die eingeschränkte Lenkungsmöglichkeit von Politik. Derzeit gebe es in allen Bundesländern einen erhöhten Bedarf an Lehrern in Grund-, Förder- und Berufsschulen – und in den klassischen Mint-Fächern. „Es ist unvermeidbar, dass die Politik nur verzögert auf steigende und fallende Geburtenzahlen reagieren kann“, sagt sie. Umso enger müsse die Zusammenarbeit zwischen Ministerium, Universitäten und Lehrerausbildungsinstitut IQSH sein. „Unser neues Lehrkräftebedarfstool wird uns bei diesem Thema voranbringen.“