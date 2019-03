Dammfleth

Nach dem Fund einer Leiche in Dammfleth im Kreis Steinburg und der Festnahme eines Pärchens hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch erfolgreich Haftbefehle beantragt. Die 37-Jährige und ihr 46 Jahre alter Freund wurden am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.

Der erließ Untersuchungshaftbefehle wegen gemeinschaftlichen Mordes.

Am Dienstag hatte die Polizei auf dem Privatgrundstück des Pärchens knapp zwei Jahre nach dem Verschwinden des 41-jährigen damaligen Lebensgefährten der festgenommenen Frau eine Leiche gefunden.

Vermutlich handele es sich um den Vermissten. Der Tote sei jedoch noch nicht identifiziert worden. Das hierzu ausstehende Ergebnis der Hamburger Rechtsmedizin wird in den nächsten Tagen erwartet.

