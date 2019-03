Dammfleth

Nach dem Fund einer Leiche in Dammfleth im Kreis Steinburg und der Festnahme eines Pärchens will die Staatsanwaltschaft Haftbefehle beantragen. Die 37-Jährige und ihr 46 Jahre alter Freund würden am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Itzehoe, Peter Müller-Rakow.

Am Dienstag hatte die Polizei auf dem Privatgrundstück des Pärchens knapp zwei Jahre nach dem Verschwinden des 41-jährigen damaligen Lebensgefährten der festgenommenen Frau eine Leiche gefunden.

Vermutlich handele es sich um den Vermissten. Der Tote sei jedoch noch nicht identifiziert worden.

