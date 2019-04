Betrunkener Autofahrer rast in Holzbank

Schleswig-Holstein Innenstadt - Betrunkener Autofahrer rast in Holzbank Am Sonntagmorgen ist ein betrunkener BMW-Fahrer gegen eine Parkbank in der Lübecker Sandstraße gefahren. Die Bank, das Auto und ein beistehendes Fahrrad wurden stark beschädigt. Der Führerschein wurde dem Fahrer abgenommen.

Am frühen Sonntagmorgen hat ein 26-jähriger, alkoholisierter BMW-Fahrer beim Abbiegen in die Sandstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er prallte in eine Parkbank, die stark beschädigt wurde. Quelle: Holger Kröger