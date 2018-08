Der Mangel an Architekten in SH wird sich nach Einschätzung des Bundes Deutscher Architekten (BDA) in den nächsten Jahren weiter zuspitzen. Der Norden brauche pro Jahr 200 junge Architekten, um in den Ruhestand wechselnde Kollegen zu ersetzen, sagte der BDA-Landesvorsitzende Jan O. Schulz in Kiel.