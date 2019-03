Schleswig-Holstein Eutin - Ermittlungen gegen Polizeischüler Die Staatsanwaltschaft Lübeck ermittelt wegen Körperverletzung gegen drei Polizeischüler aus Eutin. Nach Informationen von KN-online hatten sich die Männer als Polizisten ausgegeben und drei Jugendliche in Malente (Kreis Ostholstein) schikaniert. Die Verdächtigen waren erheblich alkoholisiert.

Von Bastian Modrow

Erneut steht die Polizeischule in Eutin im Fokus: Drei Kommissarsanwärter sollen sich in ihrer Freizeit als Polizisten ausgegeben haben und nachts betrunken Jugendliche in Malente schikaniert haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Quelle: Frank Peter