Innenstadt

Massenauflauf um 17.30 Uhr in der Lübecker Sandstraße: Bei einer Schlägerei vor einem Bekleidungsgeschäft sind am späten Montagnachmittag mindestens zwei Personen verletzt worden. Auch ein Messer soll bei den Kampfhandlungen in der Innenstadt, in die Männer und Frauen verwickelt waren, im Spiel gewesen sein.

Laut Leitstelle der Polizei konnte der Hauptverdächtige festgenommen werden. "Wir werten jetzt die zahlreichen Zeugenaussagen aus", sagte ein Mitarbeiter der Leitstelle am Abend.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.

ste