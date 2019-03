Wintereinbruch im Süden von Schleswig-Holstein: Am Montag ereigneten sich einige Glätteunfälle. An der K23 bei Kisdorf (Kreis Segeberg) ist unter anderem ein Lkw in einen Graben gerutscht. Die Polizei bittet deshalb alle Verkehrsteilnehmer, ihre Geschwindigkeit den Wetterverhältnissen anzupassen.