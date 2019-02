Schleswig-Holstein Messerstecherei - Boostedt: Angeklagter äußert sich doch Im Prozess um eine lebensbedrohliche Messerattacke bei einer Schlägerei zwischen Afghanen und Iranern im Flüchtlingsheim Boostedt hat sich der Angeklagte kurz vor den Plädoyers überraschend doch noch geäußert und die Tat bestritten.

Der Prozess gegen einen 32-Jährigen wegen versuchten Totschlags im Juni 2018 in der Landesunterkunft Boostedt wurde am Freitag in Kiel fortgesetzt. Nach einem Streit zwischen iranischen und afghanischen Bewohnern während einer WM-Fußballübertragung im Gemeinschaftsraum soll er vor dem Gebäude viermal mit dem Messer auf sein Opfer eingestochen haben. Quelle: Frank Molter/dpa