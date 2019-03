Schleswig-Holstein Flüchtlingsheim Boostedt - Messerattacke: Haftstrafe für Iraner Für eine lebensbedrohliche Messerattacke im Flüchtlingsheim Boostedt muss ein 33 Jahre alter Mann drei Jahre und vier Monate in Haft. Das Kieler Landgericht verurteilte den Iraner am Freitag wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen.

Gittertore und Schranken sind am Eingang der Landesunterkunft für Flüchtlinge (LUK), die in der ehemaligen Rantzau-Kaserne eingerichtet wurde, zu sehen. Im Prozess gegen einen 32-Jährigen wegen versuchten Totschlags im Juni 2018 in der Landesunterkunft Boostedt wurde am 8. März das Urteil verkündet. Quelle: Frank Molter/dpa