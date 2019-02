Kiel

"Wir würden eine Grundsteuer begrüßen, die sich unabhängig von der Netto-Kaltmiete berechnet", sagte Ann Sophie Mainitz, Geschäftsführerin des Mieterbundes Schleswig-Holstein. Da die Netto-Kaltmiete laut Gesetzesentwurf in die neue Grundsteuer einfließe, liefen gerade beliebte Stadtteile wie Düsternbrook oder Schilksee Gefahr, noch teurer zu werden: Die Vermieter dürften die höheren Steuerabgaben an die Mieter umlegen. "Die Besteuerung der reinen Grundstücksgröße würde entzerrend wirken", so Mainitz weiter.

Aktuell sind Besitzer von Mehrfamilienhäusern benachteiligt, da die bewohnbaren Quadratmeter zur Steuerberechnung herangezogen werden. So müssen für ein fünfgeschossiges Haus, mit zehn Mietparteien mehr Steuern abgeführt werden als für ein Einfamilienhaus, das eventuell auf einem gleichgroßen Grundstück steht. Allerdings kann laut Mainitz auch bei einer Steuer, die sich nur an der Grundstücksfläche orientiert, die Nettokaltmiete steigen. Die Kosten dafür könnten die Vermieter aber nur für ein Jahr geltend machen.

Neuer Gesetzesentwurf bekommt Gegenwind

Sobald die Grundsteuer für Grundstücke neu berechnet wird, werde es teurer, kommentierte Alexander Blažek, Verbandsvorsitzender von Haus&Grund. Das würde zwangsläufig zu höheren Wohnkosten führen. "Die Grundsteuer dient nicht der Umverteilung, sondern der Finanzierung der kommunalen Infrastruktur." Für die Umverteilung sei die Einkommens- oder die Vermögenssteuer das richtige Werkzeug.

Die CDU-Landtagsfraktion warnte gestern vor einem "Bürokratiemonster", blickte aber positiv auf den neuen Gesetzesentwurf: "Ich freue mich, dass die Verwaltungsvereinfachung im Vordergrund stand", teilte Ole-Christopher Plambeck mit. Die FDP sprach sich gegen eine höhere Besteuerung von Grundstücken in guter Lage aus: "Wir wollen keine Vermögenssteuer durch die Hintertür", sagte Fraktionschef Christopher Vogt.