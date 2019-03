Berlin/Westerland

Die Fluglinie Easyjet startet am 4. Mai 2019 eine Flugverbindung zwischen Berlin und der Nordseeinsel Sylt. Die neue Verbindung zwischen Berlin-Tegel und Sylt sei ab sofort buchbar und werde einmal pro Woche (sonnabends) bedient, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mit.

Mit Easyjet von Berlin nach Sylt : Die Fakten

Tickets: Die Flüge kosten ab 39,99 Euro.

Flugtag: Sonnabend

Berlin - Sylt: Abflug von Berlin-Tegel ist 16.40 Uhr, Ankunft auf Sylt 17.55 Uhr.

Sylt - Berlin: Die Flüge von Sylt starten um 18.40 Uhr, Landung in Berlin-Tegel ist um 19.55 Uhr.

156 Plätze im Flugzeug von Berlin nach Sylt

Die Sommerverbindung läuft bis zum 26. Oktober 2019. Zum Einsatz kommen soll ein Airbus A319 mit 156 Sitzplätzen, berichtete die „ Sylter Rundschau“ ergänzend.

Von KN/dpa