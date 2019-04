Jübek/Sterup

Am Sonntag kam es im Kreis Schleswig-Flensburg innerhalb von einer Stunde zu zwei schweren Unfällen. Gegen 13.40 Uhr fuhr eine Mercedes-Fahrerin auf der Landesstraße 28 von Jübek in Richtung Viöl. Das Auto der 22-Jährigen kollidierte in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Motorrad, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der 48-jährige Kradfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04626)-310 bei der Polizeistation Silberstedt zu melden.

Autofahrer übersieht Motorrad

Gegen 14.35 Uhr wollte ein 29-jähriger VW-Fahrer in Sterup von der L21 an der Einmündung Knopperweg abbiegen. Laut Informationen übersah er dabei ein mit zwei Personen besetztes Motorrad. Bei dem Zusammenstoß wurde der 54-jährige Fahrer lebensgefährlich verletzt. Seine 52-jährige Beifahrerin sowie der Fahrer des Golfs erlitten schwere Verletzungen.

RND/aab